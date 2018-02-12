Beyin ameliyatı geçiren Kadir İnanır’ın durumu iyi: ‘Her şey yolunda sohbet ediyor’

Oyuncu Kadir İnanır, akşam saatlerinde saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra beyninde pıhtı oluştuğu tespit edilen Kadir İnanır acil ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Kadir İnanır’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

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İnanır’ın hastaneye getirilmesinin ardından yakınları ve basın mensupları da hastaneye akın etti.

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural “Ben iyi olduğuma göre o da iyiye gidiyor. Her şey yolunda konuşuyor sohbet ediyoruz. Umarım sizin karşınıza da o çıkar, sağlığı hakkında bilgi verir. Daha iyi günlerde Kadir’le beni çekersiniz inşallah” diye konuştu.

Kadir İnanır’ı iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır da ziyaret etti. Ulusoy “Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam” ifadelerini kullandı.