Kadir Akorak’tan ‘Plaja Gider’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Kadir Akorak’ın yeni eserlerinin sergilendiği ‘Plaja Gider‘ sergisi

4 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle düzenlenen sergide, Kadir Akorak’ın Alaçatı’daki tek başınalığıyla bir plajda eskizler yaparak başladığı ve daha sonra atölyede yağlı boya ve farklı malzemeler kullanarak yaptığı eserler sergileniyor.

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Çocukluğundan beri tek başına olmayı seven Akorak, sevinç, neşe, ümit ve baharın gelişini mavi tonlarıyla yansıttığı eserlerinde kendi yaşadığı farklı ruh halini yansıtıyor.

Pozitiflik ve etrafına umut verme duygusuyla ele alınan eserler, Akorak’ın desenleri ve fırça kullanım şekliyle hissediliyor.

Sergi, Abdi İpekçi No:45 Nişantaşı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.