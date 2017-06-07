‘Kadınların sorunu böyle çözülmez’: Bursa, ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasına geçti

Bursa’da metroda ‘kadınlara özel vagon’ uygulamasına geçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş yetkilileri, atandaşlardan büyükşehir belediyesine gelen talep üzerine uygulamaya başlanacağını belirterek, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıkladı.

Bu kapsamda 40 metro istasyonuna yazı konulacak.

‘Kadınların sorunu bu anlayışla çözülmez’

Ancak CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki göstererek, kadınların toplumsal hayatın dışına itileceğini söyledi: “Biz bu zihniyetin gerçekten kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz. Buradan büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum bunu buradan kaldıracaksınız. Bunun bir adım olduğunu biliyoruz. Bunun bir alıştırma olduğunu biliyoruz. Buradan başlayarak bütün her yere yaymaya çalışacağınızı biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.”