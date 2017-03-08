Diyarbakır'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi halaylarla başlarken, alanda 'Hayır' sloganları dikkati çekiyor.

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Kadınların Diyarbakır’daki 8 Mart mitingi halaylar ve ‘Hayır’larla başladı

 

Diyarbakır’daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi halaylarla başlarken, alanda ‘Hayır’ sloganları dikkati çekti.

Fotoğraf: DBP

Kentteki İstasyon meydanında Tevgera Jinên Azad/Özgür Kadın Hareketi’nin (TJA) çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, erken saatte miting alanını doldurdu.

Alana ulusal kıyafetleriyle gelen kadınlar, türküler eşliğinde halay çekti. Alana ‘Kadın direnişiyle özgürlük kazanacak’, ‘Kadın örgütlülüğüyle özgür yaşama’, ‘Hayır’lar her yerde çünkü biz kadınlar her yerdeyiz’ ve ‘Bijî 8’ê Adarê’ yazılı pankartlar ve TJA, HDP ve DBP bayrakları asıldı.

Miting konuşmalarla devam ediyor.

Gazetecilere engel

Miting alanının çevresinde güvenliği sağlayan polis, haber takibi için alana gelen bazı gazetecilere kontrol noktasında sarı basın kartı sordu.

Polis, sarı basın kartı olmayan gazetecileri alana almayarak uzun süre bekletti. Görüşmelerin ardından gazetecilere izin verildi.

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