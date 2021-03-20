İstanbul Sözleşmesi kararına karşı eylem çağrısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Türkiye’nin, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylem çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat 2020’de, “Yeniden gözden geçireceğiz” demesiyle başlayan süreç, gece saatlerinde Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesiyle tamamlandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadınlar Meclisi kararın geri çekilmesi ve sözleşmenin uygulanması talebiyle toplanma çağrısında bulundu.
Bugün Türkiye’nin birçok ilinde gerçekleşecek eylemlerin yer ve saatleri sosyal medya hesaplarından ‘Aklınızdan bile geçirmeyin‘ etiketiyle paylaşıldı.