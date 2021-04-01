Kadınlardan, İstanbul Sözleşmesi için dev dilekçe

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Zincirlikuyu semtinde bir binaya dev bir dilekçe asarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etti.

Fotoğraf: Twitter / Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

Reklam

Platformun Twitter hesabında, ‘#ÖLMEKİSTEMİYORUM’ başlıklı dilekçe paylaşılıp şunlar kaydedildi: “Zincirlikuyu’da görebileceğiniz bu dev şikayet dilekçesi, bir kadının ‘Ölmek İstemiyorum’ diyerek verdiği yaşam mücadelesinin sadece bir örneği. Kadınlar yaşamak için defalarca dilekçe vermek zorunda kalmasın diye İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız!”

anitsayac.com‘da yer alan bilgiye göre 2021 yılında şu ana kadar 88 kadın öldürüldü.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Tam adı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi.

Reklam

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen ilk uluslararası insan hakları sözleşmesi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı sözleşmenin temel amacı, kadınları şiddetten korumak, şiddet olaylarını kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak; kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.