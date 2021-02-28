Kadınlardan Feminist Gece Yürüyüşü için kısa film: Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz

Kadınlar, bu yıl 19’uncusu düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için “Caddeler, sokaklar, meydanlar bizim demek için buluşuyoruz” diyerek hazırladıkları kısa filmi paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde ‘gece yürüyüşü’ düzenleyip, seslerini duyuruyorlar.

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‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ adlı Twitter hesabında paylaşılan kısa filmle birlikte şu ifadeler kaydedildi: “19. Feminist Gece Yürüyüşü’ne her yerden çıkıp çıkıp geliyoruz, buluşacağımız yeri biliyoruz. Kalabalığımızı yollara akıtıyoruz, bu şehir bizim caddeler bizim sokaklar bizim meydanlar bizim demek için buluşuyoruz.”