Kadınlardan bir kez daha İstanbul Sözleşmesi eylemi

Kadınlar bir kez daha sokağa çıkarak Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının iptalini istedi.

Fotoğraflar: Reuters

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı.

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Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

Bir kez daha eylem

‘İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’, bugün Kadıköy ilçesindeki İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Bir grubun alana girmesine izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandığı bildirildi.

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“Kadın cinayetleri politiktir” ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganı atan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi bizim! Vazgeçmiyoruz!” yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapan İrem Kayıkçı, İstanbul Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olduğunu savunarak “Her satırını uygulatana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kayıkçı, geçen hafta içinde dört kadının öldürüldüğünü anımsatarak, kadınların korunmasını istedi.