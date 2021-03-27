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Yaramazlara biraz batar!

Kadınlardan bir kez daha İstanbul Sözleşmesi eylemi

Kadınlar bir kez daha sokağa çıkarak Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının iptalini istedi.

Fotoğraflar: Reuters

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı.

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Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti. Birçok hukukçu da sözleşmenin, böylesi bir kararla feshedilemeyeceği görüşünde.

Bir kez daha eylem

‘İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’, bugün Kadıköy ilçesindeki İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Bir grubun alana girmesine izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandığı bildirildi.

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“Kadın cinayetleri politiktir” ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganı atan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi bizim! Vazgeçmiyoruz!” yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapan İrem Kayıkçı, İstanbul Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olduğunu savunarak “Her satırını uygulatana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kayıkçı, geçen hafta içinde dört kadının öldürüldüğünü anımsatarak, kadınların korunmasını istedi.

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Eziyet edebilmenin ilk koşulu, eşit değerde görmemek…

Faşist eylem, eşit ve insan kabul edilmeyene yönelir. Faşistin insan kabul etmediği, canını önemsemediği; bir gün Yahudi, bir gün Ermeni, bir gün Müslüman, bir gün siyah, bir gün Suriyeli, bir gün muhalif, bir gün yoksul, bir gün kadın olabilir.