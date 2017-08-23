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Kadınlarda ilk: Milli güreşçi Yasemin Adar dünya şampiyonu

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Milli güreşçi Yasemin Adar, dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Fotoğraf: Facebook

Adar, Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk’la karşılaştı.

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Mücadeleye hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen milli güreşçi, daha sonra rakibinin dört puan almasına engel olamadı.

4-2 gerideyken iki puan kazanan Yasemin, Marzaliuk’un antrenörünün itirazının reddedilmesiyle bir puan daha aldı ve maçı 5-4 kazandı.

Adar, Türkiye’nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

Minderde evlilik teklifi

Fotoğraf: DHA

Final mücadelesini kazanmasının ardından Türk bayrağıyla salonda tur atan Adar, mindere çiçek ve yüzükle çıkan güreşçi Erdem Yiğit’ten evlilik teklifi aldı.

Teklifi kabul eden milli güreşçi, yüzüğü parmağına taktı.

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