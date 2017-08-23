Milli güreşçi Yasemin Adar, dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Adar, Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk’la karşılaştı.

Reklam

Mücadeleye hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen milli güreşçi, daha sonra rakibinin dört puan almasına engel olamadı.

4-2 gerideyken iki puan kazanan Yasemin, Marzaliuk’un antrenörünün itirazının reddedilmesiyle bir puan daha aldı ve maçı 5-4 kazandı.

Adar, Türkiye’nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

Minderde evlilik teklifi

Final mücadelesini kazanmasının ardından Türk bayrağıyla salonda tur atan Adar, mindere çiçek ve yüzükle çıkan güreşçi Erdem Yiğit’ten evlilik teklifi aldı.

Teklifi kabul eden milli güreşçi, yüzüğü parmağına taktı.