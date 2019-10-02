Kadınlara hakaret eden okul müdürü açığa alındı

Sosyal medya hesabından “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” paylaşımı yapan okul müdürü Şahin Özdemir açığa alındı.
İzmir Karaburun İlkokulu’nda görev yapan Özdemir, gelen tepkiler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğu iddia edilen sözü silerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özdemir’in paylaşımları üzerine inceleme başlatmıştı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Özdemir’e tepki göstererek konuyla ilgili soru önergesi vermişti.
İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.