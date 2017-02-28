Kadınlar Vikipedi’ye ‘el atıyor’: Cinsiyet eşitsizliğine karşı ‘Vikimaraton’ İstanbul’da

Art+Feminism (Sanat+Feminizm) topluluğunun, ortak bilgi kaynaklarında kadınların görünürlüğünü artırmaya yönelik düzenlediği ‘Vikimaraton’ (düzenleme maratonu) etkinliğinin Türkiye ayağı 4 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Mimar ve editör Yağmur Yıldırım tarafından düzenlenen bir günlük ‘düzenleme maratonu’nda, yazarlarının yüzde 10’undan azının kadın olduğu Vikipedi’ye madde girişi ve düzeltmesi yapılacak.

Etkinlikle hem Vikipedi’deki kadın içeriğinin artırılarak mevcut cinsiyet eşitsizliğinin dengelenmesi, hem de konu üzerine gündem oluşturulması amaçlanıyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Fener’de yer alan tarihi binasında düzenlenecek ‘Vikimaraton’ için, tüm cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden katılımcılar davet edilirken, katılımcılardan dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri ve feminist sanat, kadın sanatçılar, kadın hareketi, feminist düşünce gibi konularda Vikipedi’ye katkı sağlamaları bekleniyor.

2014 yılından bu yana düzenlenen beş kıtada toplam 280’in üzerindeki Art+Feminism etkinliğinde 4600 katılımcı, Vikipedi’ye 5000’e yakın maddeyle katkı sağladı.

Katılmak isteyenler, buradan etkinliğe kayıt olabilir.