Kadınlar sokakta: Artık yeter, kıyafetime karışma

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Kadıköy’de kadınlar “Kıyafetime karışma” diyerek sokağa çıktı.

Saat 19.00 sıralarında Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar “Kıyafetime karışma” ve “Yaşasın kadın dayanışması” diye slogan atarak Bahariye Caddesi üzerinden Kadıköy Rıhtım’a kadar yürüdü.

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Kadınların ellerinde “Şortuma da başörtüme de karışma” ve “Herkesin kıyafetine kimse karışamaz” gibi dövizler vardı.

‘Ne giyeceğimize biz karar veririz’

Kadınlar adına açıklamayı okuyan Dilber Sünnetçioğlu, “Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün ‘Artık yeter’ diyoruz. Ne zaman ne giyeceğimize nereye gideceğimize biz karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın” ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı yürüyüş, basın açıklamasının ardından sona erdi.