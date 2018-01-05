Kampanyacı erkek, imzacı erkek: ‘Kadınlar pembe otobüse binip rahat etsin’

Van’da kadınlara özel pembe otobüs seferleri başlatılması için başlatılan kampanyaya, erkeklerin imza toplaması ve açık imza verenler arasında erkeklerin çoğunlukta bulunması sosyal medyada tartışma konusu.

Tacize karşı önlemmiş

AKP’li Malatya ve Kahramanmaraş belediyeleri geçen aylarda kadınlara özel otobüs uygulamasına geçmişti. Pembe otobüsleri savunanlar, kadınların erkeklerin tacizine karşı korunmasının en etkili yolunun bu olduğunu öne sürüyor.

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Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi kentin yedi ayrı noktasına stant kurup ‘Pembe otobüs istiyoruz’ imza kampanyası başlattı.

İnisiyatif üyesi Kadri Elvan, “Burada isteyen karma yolculuğu da tercih edecek. Ama kadınlara rahat edebilmeleri adına onlara özel pembe otobüsün tahsis edilmesi çok daha iyi olacak. Yoğun bir ilgi var” dedi.

Neden karşı çıkılıyor?

Pembe otobüse karşı çıkanların ortak gerekçesi normal otobüslere binen kadınlara otobüsteki erkeklerin kötü gözle bakması.

Kadınların kamusal alanda erkekten ayrı tutulduğu uygulamalar, kadın haklarının kısıtlı olduğu Ortadoğu’daki dini totaliter yönetimleri çağrıştırması nedeniyle de ayrı bir eleştiri konusu.