Kadınlar babası tarafından öldürülen lise öğrencisi Şeyma için yürüdü

Ankara’da kadınlar, babası Harun Yıldız tarafından tabancayla öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız için yürüdü.
Babanın kızını, sevgilisi olduğunu öğrendikten sonrası öldürdüğünün iddia edildiği belirtilmişti.
GazeteDuvar’ın haberine göre, kadınlar Kızılırmak Caddesi üzerinden Olgunlar Caddesi’ne kadar yürüdü.
‘Şiddete karşı ses çıkar‘, ‘Tecavüze ses çıkar‘, ‘Kadın cinayetlerine ses çıkar‘ sloganı atan kadınlar ‘Aile Değil Kadınız‘, ‘Aile’niz Kadınları Öldürüyor’ pankartlarıyla kadın cinayetlerine tepki gösterdi.