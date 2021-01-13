Kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis istemi

Konya’da otopark kavgası sırasında bir kadının kaburgasını kırmakla suçlanan akademisyene altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya’da Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu’ya, 17 Kasım 2019’da sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.’yi dövüp kaburgalarını kırdığı gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.

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AA’nın haberine göre Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına akademisyen, kadın ve taraf avukatları katıldı.

Savcılık mütalaasında, olay şöyle anlatıldı: “Müştekinin suç tarihinde aracını, oturduğu sitenin otoparkının girişine, diğer araçların çıkamayacağı şekilde park etmesi nedeniyle, sanığın arkadaşı Süheyla B.’yle tartıştığı, tartışmaya sanığın da katıldığı, sanığın müştekiye saldırarak tekme ve yumrukla vurduğu ve müştekiyi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlaşılmıştır.”

Savcı, sanığın ‘nitelikli yaralama’ suçundan altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma ertelendi.