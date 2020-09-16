Kadının İnsan Hakları Derneği’nden ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim’ animasyonu

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından hazırlanan ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim’ animasyonu, şiddete uğrayan üç kadının hayatlarının, İstanbul Sözleşmesi uygulandığı takdirde yaşayacağı değişimleri anlatıyor.

Fotoğraf: DHA

Melis Balcı tarafından yazılıp yönetilen animasyon, aile içi şiddete ve psikolojik baskıya uğrayan Ayşa’nın, reddettiği erkek tarafından takip edilen ve tehdit mesajları alan Cansu’nun ve küçük yaşta evlendirilip evlilik içi cinsel şiddete maruz kalan Zeynep’in hikayelerini konu alıyor.

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Kısa filmin animasyonunu Melis Balcı ve Elif Demir üstlenirken, seslendirmeyi ise Tilbe Saran yaptı.