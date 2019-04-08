Kadını sokakta döven polise 740 lira ceza, müdahale etmeyen polise beraat

Antalya’nın Alanya ilçesinde aklı dengesi yerinde olmayan bir kadını copla vurup yere düşürdükten sonra tekmeleyerek döven polis memuru İ.K. (48), ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri yapılarak 740 lira para cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Mahkeme, Kazakistanlı Ronakhan Arıpova’yı (42) döven polis memurunun bu cezasını sabıkasız olmasını dikkate alarak erteledi. Meslektaşının dayak olayını izleyen polis memuru İ.U. (34) ise beraat etti.

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Arıpova’nın avukatı Halime Şenli, başka bir dava nedeniyle katılamadığı duruşmada karar verildiğini belirterek, “740 lira para cezasına hüküm verilmiş. Çok düşük bir ceza. Tümüyle hukuka aykırı bir ceza. Dosyayı temyiz ettik” dedi.

Alanya’da görev yapan polis memuru İ.K. ile İ.U., 5 Ekim 2017’de akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadının Türkmenbaşı Caddesi’nde etrafa saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. İddiaya göre Ronakhan Arıpova, “Arabaya bin” diyerek, kendisini ikaz eden polislerden İ.K.’ye tokat attı. Polis memuru İ.K. de kadını copla vurarak yere düşürdükten sonra tekmeledi. Polis memuru İ.U. ise olaya müdahale etmedi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kararın, ‘adli yargılama hakkı ihlali’ oluşturduğunu savunan avukat Halime Şenli, şu açıklamaları yaptı: “Tarafın avukatları yokken karar verilmiş. Akli dengesi yerinde olmayan kişiye yönelik işlenen suçta cezanın ağırlaştırılması gerekir. Mahkeme bu arttırımı uygulamamış. Beraat eden polis memurunun da ceza alması gerekir. Ceza kanununa göre; biri yanınızda suç işliyorsa ve siz onun suç işlemesine engel olmayıp seyrediyorsanız, siz de aynı suçtan cezalandırılırsınız. Yargıtay’ın bu konuda çok görüşü var. Dosyayı temyiz ettik. Dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne gitti. Adalet beklentimiz orada devam edecek.

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Karar ‘adli yargılama hakkı ihlali’ oluşturuyor. Tarafın avukatları yokken karar verilmiş. Akli dengesi yerinde olmayan kişiye yönelik işlenen suçta cezanın ağırlaştırılması gerekir. Mahkeme bu arttırımı uygulamamış. Beraat eden polis memurunun da ceza alması gerekir. Ceza kanununa göre; biri yanınızda suç işliyorsa ve siz onun suç işlemesine engel olmayıp seyrediyorsanız, siz de aynı suçtan cezalandırılırsınız. Yargıtay’ın bu konuda çok görüşü var. Dosyayı temyiz ettik. Dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne gitti. Adalet beklentimiz orada devam edecek.”