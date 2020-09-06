Kadına yönelik şiddette tedbir kararları kolluk birimlerince tebliğ edilecek

Yeni adli yılla birlikte kadını korumaya dönük aile mahkemelerince verilen tedbir kararları artık posta yoluyla değil artık kolluk birimleri aracılığıyla, şiddet uygulayana tebliğ edilecek.

Fotoğraf: Unsplash

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre yeni uygulamayla verilen tedbire uyulması, şiddet eylemlerinin tekrarlanmaması ve caydırıcılık sağlanması amaçlanıyor.

Reklam

Söz konusu kişiler tedbir kararının ihlali durumunda hapse gireceği yönünde ihtar edilecek. Tekrarlanan şiddet vakaları veya tedbir kararlarının ihlali durumunda gecikmeksizin zorlama hapsi uygulanacak.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıya göre aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları belirli cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek.

Ayrıca mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğradığına dair bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak.