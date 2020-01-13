Kadına şiddete karşı ‘çeyizlik zırh’ yapım kursu açıldı

Tokat’ta bir grup kadın, kadınlara yönelik zırh yapım kursu açtı. Grup üyesi Fatma Esin Tuna yaptıkları zırhları kızların çeyizlerine koyacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde kendilerini ‘Gönüllü Turizm Elçileri’ olarak isimlendiren bir grup kadın Osmanlı dönemine ait zırh yapan Sami Erçin’den zırh yapımını öğrenmek için kurs almaya başladı. 2.5 ay sürecek kursa katılan kadınlar yaptıkları zırhları kızlarına olan desteğini temsilen sembolik olarak çeyizlerin yanına koyacak.

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‘Kadının zırhı, eğitimidir, yasalardır’

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna ‘çeyizlik zırh’ projelerini şu sözlerle anlattı: “Kadına yönelik şiddetle ilgili haberleri izledikçe hepimiz çok üzülüyoruz. Biz normalde gelinlik kızlarımızın çeyizine dantel, iğne oyası işlemeleri yaparız ama çeyizlere artık zırh da koyacağız. Mesajımızda şu olacak; bir kadını sadece demirden ibaret bir zırh korumaz. Kadının zırhı ailesidir, eğitimidir, bir de yasalardır. Biz aileler olarak kızlarımızın her zaman zırhıyız. Yasalarımız da onları en iyi şekilde koruyacak. Zırh yapımını öğrenmek için eğitimlerimiz başladı. Düğün sezonu başladığında da çeyizlerin yanına yaptığımız zırhı da koyacağız”

Üniversiteye gidecek kızının valizine koyacak

Halk eğitim merkezinde giyim öğretmeni olan Ayşe Urfalıoğlu torununa zırh yapmak için kursa katıldığını belirterek “Torunumun çeyizinde dantelin yanı sıra zırh da bulunacak” dedi. Ev hanımı Rukiye Uzun ise neden zırh yaptığını şöyle açıkladı: “Kursa kızıma zırh yapmak için katılıyorum. Seneye kızım üniversite okuması için başka bir şehre göndereceğim. Üniversite öğrencilere yapılan şiddete tepki için ördüğüm zırhı kızımın valizine koymayı düşünüyorum”



