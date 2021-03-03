Kadına şiddet ihbarı alan polis, gece kulübündeki 28 kişiye 176 bin lira ceza kesti

İzmir’in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı yapılan gece kulübündeki 28 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 176 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre dün gece, İsmet Kaplan Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında kadına şiddet uygulandığı ihbarını alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapısı kapalı ve müzik yayını yapılan binaya girmek istedi.

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Polis, binanın kapısı açılmayınca itfaiyeden destek istedi.

Bir süre sonra binada bulunanlar kapıyı açtı. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ruhsatsız gece kulübündeki 28 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından para cezası kesildi.