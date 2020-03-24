Kadına şiddet ‘corona’ günlerinde arttı: ‘Darp edildim, evden çıkamıyorum’

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanmamız sonucunda korkulan oldu, aile içi şiddet arttı. Kadın dernekleri, geçen hafta başından bu yana acil şiddet hatlarına gelen başvuruların arttığını söyledi.

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Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü acilen önlem alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Geçen hafta pazartesi gününden bu yana acil telefon hatlarımıza darp şikâyetiyle başvuranların sayısı arttı. Örneğin eskiden daha çok danışmanlık için telefon alırken şimdi ‘Darp edildim, evden de çıkamıyorum ne yapmalıyım’ diyen kadın arkadaşlarımız arıyor. Evde daha çok vakit geçirmek şiddetin artmasına sebep oluyor. Aile Bakanlığı’na konuyla ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili derhal harekete geçmemiz gerektiğini söyledik.”

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da ‘corona’ günlerinde kadınlar için acil durum planı yapılması gerektiğini belirterek “Belli ki en az ‘corona’ kadar büyük bir halk sağlığı sorunu olan şiddet virüsü bu dönemde artış gösteriyor” dedi.

BM Kadın Birimi Genel Müdür Vekili Anita Bhatia, “İnsanları virüsten korurken mecburen kullandığımız yöntem aile içi şiddet kurbanlarında olumsuz etkileri olabiliyor” diyerek sosyal yaşamdan uzak durmanın, eve kapanmanın şiddet uygulayanlara ‘doz artırmak’ için, daha fazla şiddet uygulamak için imkan yarattığını söylemişti.