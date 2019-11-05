Kadın yolcuyu kokpite alan pilot meslekten men edildi

Ocak ayında bir kadın yolcunun kokpite girmesine izin veren Çinli pilot, sosyal medyada kadının fotoğrafları yayınlanınca meslekten men edildi.

Fotoğraf: Weibo

Havayolu şirketi Air Guilin’de çalışan pilot, 4 Ocak’ta Guilin kentinden Yangşu’ya yapılan uçuş sırasında bir kadın yolcuyu kokpitte misafir etti.

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Guilin Üniversitesi’nde hosteslik eğitimi aldığı belirtilen kadın yolcu, kokpitte, önünde içeceklerle, ‘zafer işareti’ yaparak poz verdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaştı; altına da “Kaptan piltoun sayesinde. Çok mutluyum” yazdı.

Fotoğraf, aylar sonra Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ses getirdi. Defalarca paylaşılınca havayolu şirketi durumdan haberdar oldu.

Bunun üzerine, havayolu şirketi adını belirtmediği pilotun güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bir açıklama yayımladı. Pilotun uçmasının ömrünün sonuna kadar yasaklandığı belirtilen açıklamaya göre “Yolcu güvenliği bizim önceliğimiz” dendi.