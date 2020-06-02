Kadın yolcuyu darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı trafikten men

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şubat ayında, Faslı bir kadın yolcuyu darp eden taksicinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni süresiz iptal etti.

Fotoğraf: İBB

Chaime H., şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli’den İstanbul’a gedi. Taksi şoförü Cengiz K., Kasımpaşa’ya gitmek üzere aracına binen yolcusunu, taksinin içinde ve dışında darp etti; yere yatırarak boğazını sıktı. Trafik yoğun olduğu için sinirlenen şoförün söylendiği, Chaime H. ile tartışıp ona vurduğu, kaçmaya çalışınca da 22 liralık ücreti almak için peşinden gittiği belirtildi.

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Darp raporu alan Chaime H. polise şikayette bulundu. Kısa sürede yakalanan şoföre, ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapıldı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Chaime H.’ye yönelik şiddet araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen TUDES sadece şoförün belgesini iptal etmedi. Olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

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