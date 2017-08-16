Kadın sürücüye ‘Keşke erkek olsaydın’ diyen vale ‘kadro dışı’

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Bodrum Yalıkavak’ta Xuma Beach Club’ın valesinin tartıştığı kadın sürücüyü araçtan indirmeye çalıştığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşletme müdürü de valenin ‘dinlendirildiğini’ açıkladı.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda vale, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadın sürücünün “Kucağına alıp adliyeye mi götüreceksin?” sorusu üzerine “Hayır, dışarı atarım. Erkek olmanızı çok dilerdim. Keşke erkek olsaydın” diyordu.

Tartışmanın devamında aracın kapısını zorla açıp sürücü kadına “İn aşağı” diye bağıran vale, arka koltukta cep telefonuyla çekim yapan kişiye de “Neden çekiyorsun?” diyerek müdahalede bulunuyordu.

Bodrum savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında vale K.S., yanındaki vale S.S. ve işletme müdürü E.G. ifade verdi.

Olaydan hemen sonra İstanbul’a döndüğü tespit edilen kadın sürücünün ise suç duyurusunda bulunmadığı öğrenildi.

Kadın sürücü ve yanındaki kadın arkadaşının ayın 19’unda Bodruma gelerek ilçe emniyet müdürlüğünde ifade verecekleri belirtildi.

‘Kibarca davrandık’

Vale S.S., “30 saniyelik görüntülerle 15 yıllık mesleğimizi karalamaya ve hüküm vermeye çalışıyorlar” diyerek arkadaşı K.S.’yi savundu.

Olayın görüntülerden yarım saat önce başladığını öne süren S.S., şunları söyledi: “Sürücü kadın, beach club’a geldiğinde otoparkın kuralları olduğunu, aracı yerleştirmek istediğimizi söyledik. Aracı istediği yere koyacağını söyleyince, tartışma çıktı. Tesisin belirli kuralları olduğunu, kalabalık olması nedeniyle sıkıntı yaşanabildiğini söyledik. Kibarca davrandık, bu işten ekmek yiyoruz. Yıllardır başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor.”

‘Adeta bizi tahrik etmek için dönmüştü’

İkna olmayarak tesisten ayrılan kadın sürücünün iki dakika sonra daha kızgın olarak geri döndüğünü anlatan S.S., şöyle devam etti: “Bu kez bir yandan tartışırken, bir yandan da diğer konuklarımızın giriş yapacağı yolu aracıyla kapattı. Bir yandan aracını çekmezken, bir yandan da arkadaşım K.S ve bana ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ediyordu. Çok sabırlı davrandık, adeta bizi tahrik etmek için geri dönmüştü. Tüm bunlar tesisimizin üç dört kamerasında yarım saatlik görüntü olarak var. Biz bu görüntüleri savcılığa teslim ettik. O görüntülerde olay her şeyiyle ortada.”

‘Arkadaşımızı dinlendiriyoruz’

İşletme müdürü E.G. ise olayla ilgili görüntüleri incelediklerini belirterek “Bizim personelimiz çok sabırlı davranmış ancak sonunda istenmeyen olaylar olmuş. Tabii ki üzüntülüyüz. Çünkü tam 20 yıldır turizme hizmet veriyoruz. Burada bu ve benzeri hiç bir olay yaşanmadı. Olayın ardından K.S. arkadaşımızı dinlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.