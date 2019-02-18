Kadın polise ‘Rakının yanında güzel gidersin’ diyen adama beş buçuk yıl istemi

İstanbul’da kadın polisi “Güzelim, rakının yanında güzel gidersin” diye taciz ettiği öne sürülen şüphelinin beş buçuk yıl hapsi istendi.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre olay Bayrampaşa’daki otogarda meydana geldi.

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İddiaya göre şüpheli İrfancan A., otogardaki alışveriş merkezinin girişinde görevde bulunan polis S.G.’nin yanına giderek “Güzelim, rakının yanında güzel gidersin. Akşam mezeleri hazırla geleceğim” dedi.

Polis bunun üzerine polis kartını gösterdi. Adamın daha sonra kadının tehdit ettiği belirtildi. Karakola ifadeye götürülen İrfancan A., olay sırasında alkollü olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını öne sürdü.

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Tanık olarak ifade verenler taciz ve tehditin olduğunu anlattı

İrfancan A. hakkında ‘cinsel taciz’ ve ‘basit tehdit ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından beş yıl altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.