Kadın platformu, kız çocuğunu taciz eden imamın tutuklanmamasına isyan etti

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Adana’nın Pozantı ilçesinde dört yıl önce cinsel tacize uğradığı iddia edilen E.S. adlı kız çocuğunun davasında sanık olarak yargılanan M.D.’nin tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Duruşma öncesi Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya gelen Kadın Platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı.

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Platform üyeleri adına konuşan Elmas Kara, olayın, ortaokul öğrencisi E.S.’nin 2018 yılında yurt müdürü ve rehber öğretmene yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

‘Suç görmezden geliniyor, sorumlular hesap vermeli’

Gerek uzman psikoloğun beyanları, gerekse de delil ve raporların sunulmasına rağmen sanığın bir kez daha tutuklanmamasına tepki gösteren Kara, suçun ‘görmezden gelindiğini’ söyledi.

Mahkeme başkanını da eleştiren Kara şu ifadeleri kullandı: “Mahkeme başkanı, ertelemeyi duyunca isyan eden aileye alay eder gibi ‘Beraat kararı bile çıksa suçsuz olduğunu göstermez‘ sözlerini sarf etmiştir. İşletilmeyen ve istismar suçlarını görmezden gelen adalet sistemine hesap soruyoruz; tüm taleplere ve delillere rağmen hala tutuklu yargılanmayan sanık kimler tarafından, ne şekilde korunmaktadır?“

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Kara, sanığın derhal tutuklanması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.