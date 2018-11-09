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Yaramazlara biraz batar!

Kadın öğrencilerden rektöre biberli tepki

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan bir grup kadın öğrenci, ağaçlara astıkları biberlerle rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı protesto etti.

Fotoğraf: Facebook/kadinkolektifi

Nural Çal isimli öğrenci, Twitter üzerinden 2 Kasım’daki Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen bazı öğrencileri rektöre şikayet etti.

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Çal, maçı izleyen kişilerin ‘cinsiyetçi küfüler’ ettiklerini belirtirken rektör “Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim?” karşılığını verdi.

Bu paylaşım üzerine Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, rektörü protesto etme kararı aldı.

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Öğrenciler, yerleşkedeki bazı ağaçlara biber astı. Biberlerin yanına da “Rektör eliyle okulumuzdaki cinsiyetçiliğin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” yazılı notlar bağlandı.


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