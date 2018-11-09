Kadın öğrencilerden rektöre biberli tepki

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan bir grup kadın öğrenci, ağaçlara astıkları biberlerle rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı protesto etti.
Nural Çal isimli öğrenci, Twitter üzerinden 2 Kasım’daki Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyen bazı öğrencileri rektöre şikayet etti.
Çal, maçı izleyen kişilerin ‘cinsiyetçi küfüler’ ettiklerini belirtirken rektör “Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim?” karşılığını verdi.
Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim? https://t.co/x2DkUV1kB4
— MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) November 3, 2018
Bu paylaşım üzerine Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, rektörü protesto etme kararı aldı.
Öğrenciler, yerleşkedeki bazı ağaçlara biber astı. Biberlerin yanına da “Rektör eliyle okulumuzdaki cinsiyetçiliğin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” yazılı notlar bağlandı.