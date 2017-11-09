Kadın öğrenci yurdundaki ‘manevi rehberler’ Meclis gündeminde

Ankara’daki bir kadın öğrenci yurdunda öğrenciler için ‘manevi rehberler’in program düzenlediği iddia edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda ‘idare’ tarafından asılan ilanlardan birinde cuma günleri ‘adab-ı muaşeret atölyeleri’nde cuma sohbetleri yapılacağı belirtiliyor.

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Başka bir ilanda da yurtta bu eğitim-öğretim yılında ‘Değerler eğitimi’, ‘Hz. Muhammed’in hayatı’, ‘Hadis okuma atölyesi‘ ve ‘Temel dini bilgiler kursu’nun düzenleneceği bilgisi yer alıyor.

Diğer bir ilanda da şunlar kaydediliyor: “Manevi rehberimiz …. hocayla her cuma saat 12.15’te B blok faaliyet odasında Kuran tilaveti olacaktır. Tüm öğrencilerimiz davetlidir.”

Başbakana sorular

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yanıtlaması istemiyle Başbakan Binali Yıldırım’a soru sordu.

CHP’li vekilin soruları şöyle:

“* KYK yurtlarına manevi rehberler atandığı iddiaları doğru mudur?

* İddilar doğru ise, bu atama hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapılmıştır?

* Manevi rehberler kimlerdir ve görev tanımları nedir?

* Manevi rehberlerin eğitim durumu ve branşları nelerdir?

* 6 Kasım 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre atanan toplam kaç manevi rehber vardır?

* Eğitim kurumlarında FETÖ’yle mücadelede en çok rastlanan ‘Abla’ların varlığı göz ardı edilemezken, anılan iddialar doğrultusunda, manevi rehberlerin bir süre sonra FETÖ yapılanmasına benzer yapılar içinde yer almayacağına nasıl emin olunmuştur?

* Bir KYK yurdunda duyuru panosuna asılan (yukarıdaki) yazılar asıldığı iddiaları doğru ise, manevi rehberlerin sayısı, görevlendirme şekilleri, ne zaman atandıkları, ne ücret aldıkları gibi konularda kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?”