Kadın kıyafetiyle hırsızlığa kalkıştı

İstanbul’un Maltepe lçesinde kadın kıyafeti giyerek bir işyerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
Altayçeşme Mahallesi’ndeki işyerine, 29 Haziran gecesi saat 01.45’te kadın kıyafetleri giymiş birinin girdiğini gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Çarşı güvenlikçileri ve mahalle bekçileri kısa süreli kovalamacanın ardından ‘eşkale uygun şekilde’, etek, bluz giyen ve başörtüsü takan 50 yaşındaki Gani G.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan Gani G.’nin, 28 Haziran’da aynı işyerinin deposunu soymak için kendisi gibi kadın kıyafeti giyen üç arkadaşıyla birlikte gittiği, işyerinin güvenlik kamerasına zarar verdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gani G. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.