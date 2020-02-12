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Yaramazlara biraz batar!

Kadın kimliğiyle sahte hesap açarak parka çağırdığı 17 yaşındaki genci bıçakladı

Dört gün önce bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Samet Çalışkan’ın aralarında anlaşmazlık olan aynı yaştaki Furkan U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Furkan U.’nun sosyal medya üzerinden sahte hesapla kendisini kadın olarak tanıtıp Çalışkan’ı öldürdüğü parka çağırdığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’te geçen pazar günü yaşanan olayda eniştesi tarafından sinemaya gitmesi için bir alışveriş merkezine bırakılan Samet Çalışkan, alışveriş merkezine 30 dakika uzaklıktaki parkta bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün 10 kişiyi gözaltına aldı.

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İfadesi alınan şüphelilerden Furkan U.’nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve sosyal medya üzerinden kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi.

Konuştuğu kişinin kadın olduğuna inanmayınca Furkan U.’nun kız arkadaşı S.K.’nin (17), Çalışkan ile telefonda görüşerek parkta buluşmaya ikna ettiği öğrenildi.

Parka gelen Samet Çalışkan’ın önünü kesen sekiz şüpheli ile tartışmaya başladığı ve bu sırada Furkan U.’nun Çalışkan’ı bıçakladığı belirlendi.

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