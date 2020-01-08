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Yaramazlara biraz batar!

Kadın kılığına girip 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek bir iş yerinden 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çalan iki kişiden biri yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Şehit Duran Mustafa Mahallesi’nde, kadın kılığına girip başörtüsü takarak cep telefonu bayisine giden iki kişi onlarca cep telefonu çaldı.

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Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, şüphelilerden 46 yaşındaki E.D.’yi yakaladı. Şüphelinin kesinleşmiş sekiz yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

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