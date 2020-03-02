Kadın katillerinin yüzde 97’si erkek, yüzde 50’si ilkokul mezunu

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın cinayetlerinin hızla artan bir eğilim gösterdiğine işaret ederek “2018’de öldürülen kadın sayısı 440, 2019’da 474. Sadece ocak ayında 27 kadın öldürüldü. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte konuşan Tozluyurt, kadın sorunlarının çözüm süreçlerine erkeklerin aktif katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi: “Kadın sorunu, insanlık sorunudur. Bu konuda bilinci artırmak çok önemli. Çünkü istatistikler, kadına yönelik şiddet ve fırsat eşitsizliklerinin ne kadar kritik bir noktada olduğunu gösteriyor.”

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Hem Türkiye’de hem de dünyada kadınların şiddet ve cinayetlerin hedefi olmasının yanı sıra, pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına değinen Tozluyurt, cinayetlerin rakamlardan ibaret olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Bu rakamların ardındaki hikayeler unutulmamalı; öksüz kalan çocuklar, travmalar… Steril bir çevrede yaşıyorsanız toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farkında olmayabilirsiniz. Fakat rakamlara baktığımızda durum ortada.”

‘Kadınla erkeğin aldığı ücretler arasında uçurum var, fark yüzde 40’a kadar çıkabiliyor’

Tozluyurt, kadının yaşadığı sorunların, kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet eşitsizliğine dayandığına dikkat çekti: “Kadın ve erkek arasındaki uçurum liseden üniversiteye, üniversiteden iş hayatına giderek artıyor. On kadından üçü iş hayatında. Evde atıl bir güç var. Herhangi bir eğitime katılım gösteremeyen kız çocuklarının sayısı çok fazla.“

Tozluyurt, kadınların hala çalışmak için eşlerinden izin aldığını belirterek, “Eğitim seviyesi düştükçe ‘Kadınlar çalışmak için eşlerinden izin almalı’ diyenlerin sayısı artıyor. Aynı iş için kadın ve erkek arasında da bir uçurum var. Bu fark yüzde 40’a kadar çıkabiliyor” diye ekledi.