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Yaramazlara biraz batar!

Kadın hakları savunucuları, boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Hafize Kurban için adalet istiyor

Boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban’ın (23) davası bugün görülecek. Dava öncesinde Kadın Örgütleri Denizli Platformu üyesi bir grup, Denizli Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Fotoğraflar: DHA

‘Tasarlayarak eşi kasten öldürmek’ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Uğur Kurban, bugün 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Kadın hakları savunucuları, Denizli Adliyesi önünde ‘Hafize Kurban için adalet’ yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan Perihan Üge, “Her türlü şiddeti uygulayarak, bizleri ve mücadelemizi yok edemezsiniz. Kadın mücadelemiz ve dayanışmamız devam edecek” dedi. Merkezefendi Belediye Başkanı CHP’li Şeniz Doğan da basın toplantısına katılarak, destek verdi.

Kurban’ın babası Mustafa Balık ise şunları söyledi: “Yüce adaletimize güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Her şeyi önce Allah’a sonra adaletimize havale ediyorum. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Gerekenin yapılacağına inanıyorum.”

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