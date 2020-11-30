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Yaramazlara biraz batar!

Kadın futbolcudan Maradona protestosu: Bir tecavüzcü için saygı duruşunu reddediyorum

Hafta sonu oynanan Viajes Interrias FF-Deportiva de Abegondo maçında İspanyol kadın futbolcu, hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Maradona için yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti.

Fotoğraf: Tania Esperon

Viajes Interrias FF için oynayan Paula Dapena maç öncesi sahadaki 21 futbolcu geçen hafta hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona için yapılan saygı duruşu sırasında arkasını dönerek yere oturdu.

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Marca’nın haberine göre Dapena saygı duruşunu protesto etmesinin nedenlerini şöyle açıkladı: “Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde böyle bir şey yapılmadı. Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim. Futbolcu olmak için önce insan olmanız, Maradona’nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor.”

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