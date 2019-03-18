Kadın futbol maçında dünya rekoru İspanya’da kırıldı: 60 bin 739 izleyici

İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona kadın futbol takımlarının arasında oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı. 60 bin 739 kişinin tribünden takip ettiği maç ‘dünyanın en çok izleyicisi olan kulüpler arası kadın futbol maçı’ olarak kayıtlara geçti.

Atletico Madrid’in evi olan Wanda Metropolitano Stadyumu’nda hafta sonu oynanan maçta tribünler tıklım tıklım doluydu. Barcelona’nın Atletico Madrid’i 2-0 yendiği maç sonrasında açıklanan rakamlar rekor sayıda izleyicinin stadyuma gittiğini ortaya koydu.

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İkinci sıradaki Barcelona’nın lider Atletico Madrid’le puan farkını üçe indirdiği maç sonrasında Atletico Madrid Kulübü taraftarlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Böylece, Athletic Bilbao’nun Atletico Madrid’le oynadığı maçtaki 48 bin 121 izleyiciye ait rekor kırılmış oldu. 1999 Dünya Kupası Finali’nde ABD ve Çin arasında oynanan maçta ise 90 bin 185’le kulüp ve ülkeler arası en fazla seyirci rekoru kırılmıştı.