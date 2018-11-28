Kadın erkek fark etmeyecek: Fransa’da prezervatif gideri sağlık sigortasından karşılanacak

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 10 Aralık’tan itibaren prezervatif giderlerinin genel sağlık sigortası tarafından karşılacağını açıkladı.

Fransa’da yaklaşık 150 bin kişinin HIV virüsü taşıdığı tahmin ediliyor.

Reklam

Euronews’ün haberine göre, France Inter radyosuna konuşan bakan, Yüksek Sağlık Kurumu’nun onayıyla kadın erkek ayrımı yapılmaksızın, doktor reçetesiyle prezervatiflerin sigorta tarafından karşılanacağını söyledi.

Buzyn söz konusu prezervatiflerin düşük maliyetli ve bakanlık tarafından güvenirliği test edilmiş markalardan seçileceğini vurguladı.

Reklam

Her yıl yaklaşık altı bin kişinin HIV’e yakalandığını hatırlatan Fransız bakan, ülkedeki AIDS hastalarının sayısında artış olmadığını ancak gençlerin bu konuda yeteri kadar hassas olmadıklarına belirtti.

Ayrıca bakanlık amaçlarının, klamidya, sifiliz (sifiliz) ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı da mücadele etmek olduğunu söyledi.

📆 Aujourd’hui sur @franceinter, j’annonce qu’un préservatif masculin sera remboursé par l’Assurance maladie, à partir du 10 décembre 2018.

👉Une nouvelle étape en faveur de la prévention et de la protection de tous les Français en particulier les + jeunes. https://t.co/abxAKOfxWs — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) November 27, 2018

Fransız bakan konuya ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda da, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla karşı mücadele kapsamında böyle bir karar alındığını açıkladı.

En ölümcül salgınlarından biri olarak nitelenen AIDS’in, teşhis edildiği 1981’den bu yana 25 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.