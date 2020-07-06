Kadın dayanışmasının resmi: Sevgilisi Emniyet’in önünde vurdu, arkadaşı elinden tuttu

İstanbul’da bir erkek tartıştığı sevgilisini Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde silahla vurarak yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Saldırı, Tarlabaşı Bulvarı’nda Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde sabah 08:30 saatlerinde yaşandı.

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Sevgili oldukları söylenen 58 yaşındaki Elmas F. ile 65 yaşındaki Osman A. arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Osman A. silahıyla kadına ateş etti. Kurşunlardan biri kadının sol kasığına isabet etti.

Olay yerine ambulans çağırılırken başka bir kadın kaldırımda yaralı halde yatan arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini tutan kadın sağlık ekipleri gelene kadar destek oldu.