Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Hayırlarda birleşelim, kadınlar kazansın

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğiyle ilgili ‘Hayır’ çağrısı yaptı: “Hiçbir kadın içinden geçirdiği ‘İstemiyorum, hayır’ında asla yalnız değildir. Hayırlarda birleşelim, kadınlar kazansın.”

Anayasa değişikliğinin referandumdan geçmesinin kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratacağını belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, referandumda ‘Hayır’ diyecek kadın oranının daha fazla olduğunu, ‘Evet’ demesi beklenen kadınlarsa beklenenin tersine kararsız olduğunu ifade etti: “Haklı bir tereddütle başkanlık sisteminin erkeklerden daha zor yaşadıkları ve giderek de zorlaşan hayatlarına ne getireceğini soruyorlar. Nüfusun ve seçmenin yarısını oluşturan kadınların elbette farklı dünya görüşleri var. Ama ortak sorunlarımız var ve bunlar karşısında hiçbirimiz farklı düşünemiyor, aynı soruları soruyoruz.”

Platform, referandumda ‘Kadınlar kazansın diye beş kere hayır’ başlığıyla neden ‘Hayır’ diyeceklerini şöyle açıkladı:

*Şiddetten kurtulmak, çocukları istismardan korumak istiyoruz.

*Medeni haklarımızı, seçtiğimiz yaşam tarzını özgürce yaşamak, hayatımızı etkileyen kararları zorla değil kendi isteğimizle almak istiyoruz.

*Geçim derdinden, borç yükünden kurtulmak istiyoruz.

*Güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyor, ölüm istemiyoruz.

*Haklarımız ihlal edildiğinde adalet arayacağımız bağımsız yargı ve tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz.

‘Parlamento güçlü olmazsa kadınlar da güçlü olamaz’

Kadınların bu ihtiyaç, talep ve sorularına anayasa değişikliğinin verdiği tek yanıtın ‘hızlı karar alabilecek olması ve Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi’ olduğunu belirten platform, KHK’ların sorun çözmekte tek başına etkisiz olduğunu ve OHAL döneminin bunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

Platform çağrısında sorunların çok katmanlı ve bileşenli olmasından ötürü hızlı ve tek yönlü kararlarla değil ‘sağduyulu ortak akıl’la çözülmesi gerektiğini belirterek ‘güçlü bir parlamento gereklidir’ dedi: “Bunun en önemli örneklerini, 2011’de kadına yönelik şiddeti önlemek için TBMM’nin kadın örgütleriyle tartışarak çıkarttığı 6284 sayılı yasada ve meclise sunulan çocuk istismarını meşrulaştıracak olan utanç önergesinin geri çektirilmesinde gördük. Anayasa değişikliğinin sunduğu hiçbir yanıt, parlamentonun güçlenmesi anlamına gelmiyor. Bir kişiyle değil, kadınların temsiliyeti de dahil, çok bileşenlerle alınan kararlar parlamentoyu güçlendirebilir. Parlamento güçlü olmaz ise kadınlar da güçlü olamaz.”

‘Hiçbir kadın ‘hayır’ında asla yalnız değildir’

‘Hayır’da buluşan kadınların tereddüt içindeki kadınlara kuvvet vereceğini söyleyen platform çağrısını şöyle tamamladı: “Bazılarımızın daha fazla cesarete ihtiyacı olabilir. Şimdi de onları asla yalnız yürütmeyelim. Hiçbir kadın içinden geçirdiği “istemiyorum, hayır”ında asla yalnız değildir. Hayırlarda birleşelim, kadınlar kazansın. Kadınlar yaşasın.”