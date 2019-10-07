Kadın cinayetleri: ‘Kuma’yı kabul etmeyen eşi ve kızını öldürdü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, 11 çocuk babası Bünyamin Solmaz (50), kumayı kabul etmeyen eşi Saime Solmaz (52) ile kızı Keziban Kaya’yı (32) vurarak öldürdü. Saldırıdan sonra kaçan Solmaz, oğlunun evinin yakınındaki mezarlıkta yakalandı. Saime Solmaz’ın kardeşi Mahmut Demir, “Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi” dedi.

Solmaz, adliyeye çelik yelek ve miğferle getirildi. Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Patnos ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü Köyü’nde meydana geldi. Bünyamin Solmaz yaklaşık dört ay önce adı öğrenilemeyen bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Kadını, kuma olarak getirmek istedi. Eşi Saime Solmaz ve 11 çocuğu, bu duruma karşı çıktı. Bünyamin Solmaz da, köy imam ve aile büyüklerini araya sokarak, ailesiyle barışmak istedi. Ancak eşi ve çocukları her seferinde, ilişkisini bitirmesini istedi.

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Bünyamin Solmaz, dün akşam sevgilisi ile beraber, ailesinin yaşadığı Değirmendüzü Köyü’ndeki eve geldi. İçeri girdiği anda da yanında getirdiği tabancayı eşi Saime Solmaz (52) ile evli ve beş çocuk annesi kızı Keziban Kaya’ya (32) ateşledi. Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Solmaz, jandarma tarafından saklandığı ilçe mezarlığında yakalandı.

Patnos Devlet Hastanesi’ne görevliler ile birlikte ablası Saime Solmaz ve yeğeninin cenazelerini taşıyan Saime Solmaz’ın kardeşi Mahmut Demir şunları söyledi: “Ablamın 11 çocuğu var. Kocası üzerine kuma getiriyor. Eşi ve çocukları bunu kabul etmiyor. Bunlar birkaç kez mal varlığı yüzünden anlaşamadılar. İlçede akaryakıt istasyonu ile beton santrali olan eniştem, sevgilisiyle mal varlığının tamamına konmak istiyordu. Eşi ve çocukları da herkes payını alıp, ayrılsın diyorlardı. Ama eniştem kabul etmiyordu. Cinayet günü, eniştem oğulları ile ilçe merkezinde arabulucular eşliğinde konuşmuş. Barıştırmak istemişler ancak barışmamışlar, hatta tartışıp ayrılmışlar. Eniştem köye gelip yeğenine ait dükkânda saklanıyor. Uygun zamanı bulunca da eve giriyor, ablam ile yeğenimi öldürüyor. Diğer bir yeğenim mutfak camından kaçıyor. Yeni getirdiği eşi de dışarıda onu bekliyor. Evden kaçmak isteyen yeğenimi kolundan tutarak engellemek istiyor ancak gücü yetmiyor. Eniştem oğlunun evinin yakınlarındaki mezarlıkta saklanırken yakalanıyor. Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi.”

Adliyeye çelik yelek ve miğferle getirildi

Eşini ve kızını öldüren Bünyamin Solmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde, zırhlı jandarma araçlarının eşliğindeki minibüsle adliyeye getirildi. Minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve başında miğferle adliye binasına girdi. Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya’nın cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alınıp, Patnos’a getirildi. Saime Solmaz, Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.