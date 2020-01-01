Kadın cinayetleri durmuyor: Bir çocuk annesi eşini öldürdü, intihara kalkıştı

Iğdır’da, Umut A. (29) evi terk eden bir çocuk annesi eşi Ebru A.’yı (24) tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan Umut A., hastanede tedaviye alındı. Umut A.’nın bir imam-hatip lisesinde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 18:00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde oturan bir çocuk annesi Ebru A., yaklaşık üç ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır’a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.’yı bulan eşi Umut A. kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi. Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.’ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.

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Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.’yı banyoda, Umut A.’yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

İmam-hatip lisesi müdür yardımcısı ile ilahiyat öğrencisi eşi, boşanma aşamasındaymış

Umut A.’nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürdüğü eşi Ebru A.’nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, çiftin uzun süredir geçimsizlik nedeniyle aralarından tartışmaların yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi’nde görülen Ebru A. ve Umut A.’nın boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı.

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Olayla ilgili valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “İlimizde akşam üzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin’de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.’nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”