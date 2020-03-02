Kadın cinayeti: Eşi bıçakladı, hayatını kaybetti

Bursa’da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden dokuz kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay, saat 18:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10’ncu Ada Sokak’ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.’nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.’nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden dokuz bıçak darbesiyle kalbi durduğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.