‘Kadın çalışmaları’nın öncülerinden Doç. Dr. Şirin Tekeli hayatını kaybetti

‘Kadın çalışmaları’nın öncü isimlerinden biri olarak bilinen Doç. Dr. Şirin Tekeli 73 yaşında hayatını kaybetti. Tekeli’nin bir süredir beyin tümörü tedavisi gördüğü belirtildi.

Şirin Tekeli kimdir?

Ankara doğumlu Tekeli, 1968-1981 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Tekeli’nin kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı araştırmasını içeren doçentlik tezi, 1982’de Birikim Yayınları’nca ‘Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat’ adıyla yayınlandı.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun kurulmasının ardından ayrıldığı üniversiteye bir daha dönmeyen Tekeli, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Bilgi Merkezi Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Anakültür Kooperatifi ve Winpeace -Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nde kurucu olarak yer aldı.

Tekeli, ağırlıkla kadın odaklı olmak üzere şimdiye dek 25 kitap çevirdi.