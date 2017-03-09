Kadın avukatı kürsüden iten baro başkanı ‘Refleks’ dedi, 21 kadın avukat istifa etti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yapılan basın toplantısında bir kadın avukatı kürsüden iten Mersin Barosu Başkanı Ali Er, “Yapmış olduğum hareket refleksti” derken, çeşitli komisyonlardan 21 kadın avukat istifa etti.

Dünkü toplantıda Er, sözü 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna getirmişti: “Anayasa değişiklikleriyle ilgili tüm üyelerimizi kapsayıcı bir ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ açıklamasının, baromuzun düşünsel yapısını yansıtmayacağını, farklı görüşte olan avukat arkadaşlarımızı kapsamayacağını, bu konuda tavır göstermenin baromuzu siyasi taraflara iteceğini ve bunun da tüm meslektaşlarımıza zarar vereceğini düşünmekteyiz.”

Er’in konuşmasına itiraz eden avukat Şilan Türk, “Açıklamanızda yönetim kurulu adına diyorsunuz, ben yönetimdeyim, bu açıklamayı kabul etmiyorum” demişti. Bu sözlerin ardından Er, Türk’ü kürsüden itmişti.

Yaşanan olayı ‘talihsiz’ olarak yorumlayan Er, kasıtlı bir itme hareketinde bulunmadığını öne sürdü: “Biz orada bir arkadaşımızı davet ettik. Arkadaşımızı davet ederken, izinsiz olarak kürsüyü işgal eden bir avukat arkadaşımız var. Oradaki mesele gelen arkadaşımıza yol açmak adına yapmış olduğum bir reflekstir. Yani herhangi bir kasıtlı itme veya kalkma yoktur.”

Komisyonlardan 21 istifa

Er’in açıklamalarının ardından Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen Gürler de düzenlediği basın toplantısında 21 kadın arkadaşıyla birlikte baro komisyonlarından istifa ettiklerini duyurdu.

Gürler, kürsüden okumak istedikleri metnin siyasi olmadığına vurgu yaparken, “İstifa eden merkez üyelerini temsilen istifa metnini okumak için kürsüye çıkan kadın meslektaşımıza yapılan fiziki müdahaleyi kınıyor, en kısa sürede amasız ve fakatsız özür beklediğimizi beyan ediyoruz” dedi.