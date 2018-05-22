Kadın adayların sadece yüzde 5’i ilk sırada: 220 adayla HDP birinci

Seçime girecek yedi partinin 4 bin 200 adayından 904’ü kadın. Sadece 49 ilde kadınlar birinci sıradan aday.

Bianet’in haberine göre, en çok kadın aday gösteren partiler HDP ve Vatan Partisi, en az kadın adayla seçime katılan parti ise MHP.

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Partiler aday listelerini dün açıklamıştı.

AKP’de dört ilde birinci sıra kadınların

Buna göre, AKP aday listesinin yüzde 21’i kadınlardan oluştu. 600 kişilik listede 126 kadın ve 474 erkek yer aldı.

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AKP, sadece dört ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Jülide Sarıeroğlu (Adana), İlknur İnceöz (Aksaray), Arzu Aydın (Bolu), Fatma Aksal (Edirne).

AKP Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 18, Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 12 oranında kadın aday göstermişti.

CHP adaylarının yüzde 21’i kadın

CHP adaylarının yüzde 21’i kadın. 600 kişilik listede 126 kadın ve 474 erkek yer aldı.

CHP altı ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Aysu Bankoğlu (Bartın), İkbal Okur (Bayburt), Lale Karabıyık (Bursa 1. Bölge), Gülizar Biçer Karaca (Denizli), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli).

En çok kadın aday HDP’de

HDP aday listesinin yüzde 36.7’si kadınlardan oluşurken, 600 kişilik listede 220 kadın ve 380 erkek yer aldı.

HDP 18 ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Tülay Hatimoğlulları (Adana), Nevin Aytekin (Afyonkarahisar), Filiz Kerestecioğlu (Ankara 1. Bölge), Nuray Türkmen Canlı (Ankara 2. Bölge), Nesibe Yöyler (Balıkesir), Nazlı Çoban (Çankırı), Şerife Yıldırım (Denizli), Pınar Aytekin Özgüç (Erzincan), Leyla Güven (Hakkari), Fatma Kurtulan (Mersin), Pervin Buldan (İstanbul 1. Bölge), Serpil Kemalbay (İzmir 1. Bölge), Sultan Özcan (Muğla), Gülüstan Kılıç Koçyiğit (Muş), Çiçek Arıç (Sakarya), Mediha Oya Yağcı (Samsun), Meral Danış Beştaş (Siirt), Ayşe Gül Kafkas (Sinop).

İYİ Parti’de altı ilde birinci sıra kadınların

İYİ Parti aday listesinin yüzde 22’si kadınlardan oluşurken, 600 kişilik listede 134 kadın ve 466 erkek yer aldı.

İYİ Parti altı ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Filiz Akyüz (Artvin), Ayşe Şükran Alptekin (Erzincan), Dilek Tanrıkulu (Hakkari), Aylin Cesur (Isparta), Zuhal Çiftkaya (Urfa), Neşe Yılmaz (Uşak).

MHP’de 69 kadın aday

MHP aday listesinin yüzde 11.5’i kadınlardan oluşurken, 600 kişilik listede 69 kadın ve 531 erkek yer aldı.

MHP iki ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Deniz Depboylu (Aydın), Sevim Köseliören (Ardahan).

SP’de ilk sırada kadın aday yok

Saadet Partisi aday listesinin yüzde 13’ü kadınlardan oluştu. 600 kişilik listede 79 kadın ve 521 erkek yer aldı.

Saadet Partisi ilk sıradan kadın aday göstermedi.

Vatan Partisi’nde 13 kadın birinci sırada

Vatan Partisi aday listesinin yüzde 25’i kadınlardan oluştu. 600 kişilik listede 150 kadın ve 450 erkek yer aldı.

Vatan Partisi 13 ilde birinci sıradan kadın aday gösterdi: Nimet İlhan (Ağrı), Tülin Oygür (Ankara 1. Bölge), Mürvet Karataş (Bolu), Hatice Koyun (Elazığ), Lerzan Özgenç (Mersin), Selda Kılıç (Kırklareli), Meliha Atalay (Nevşehir), İnci Akkaya (Sakarya), Atike Sağıroğlu (Sinop), Handan Fatih (Tokat), Nihal Gündoğan (Dersim), Fatma Gül Arslan (Bartın), Hümeyra Yılmaz (Düzce).