‘Kadın adaya oy yok’ diyen dekan istifa etti

31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıklayarak büyük tepki çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, görevinden istifa etti.

Karalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına OY VERMEYECEĞİM” demişti.

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Dekanın açıklaması tepkiye neden olmuştu.

Karalı, bugün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıkladı.

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Tepkileri ölçüsüz bulduğunu söyleyen dekan, ‘makamın sorumluluğu’ndan ötürü eleştirilere yanıt veremediğini belirtti.

Karalı, istifasında şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum; medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip bir birey olarak, tamamen düşünce özgürlüğü sınırları içinde sosyal medya üzerinden açıkladığım bir görüşüm üzerinden verilen ölçüsüz tepkiler bağlamından koparılmış, yorumlar ve zorlamalı çıkarımlar şahsımla sınırlı kalmayıp, bağlı bulunduğum kurumumu ve şehrimi yıpratma boyutuna ulaşmıştır. Temsil ettiğim makamın sorumluluğu bu fütursuz saldırılara cevap vermeme mani olduğundan yürütmekte olduğum idari görevlerimden istifa ediyorum.”