Kadıköy’ün parklarına erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların ismi verilecek

Kadıköy belediye meclisinin kararıyla parkların isimleri erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleriyle değiştirilecek.
Erkek şiddetinin mağdurları Emine Bulut, Ceren Damar, Mehtap Bülbül, Muhterem Evcil, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Esin Işık, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Müzeyyen Boylu’nun isimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde yer alan parklara verilecek.
Koşuyolu Parkı ‘Emine Bulut Parkı’ olacak
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Koşuyolu Parkı’nda saat 12:00’de düzenlenecek törende Koşuyolu Parkı’nın adı ‘Emine Bulut Parkı’ olarak değiştirilecek.
Emine Bulut’un isminin yanısıra Acıbadem’de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa’da Muhterem Evcil; Fenerbahçe’de Özgecan Aslan; Kozyatağı’nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid’de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu’nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşecek.