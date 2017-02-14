Kadıköy’ün ardından: Anadolu Yakası’nın diğer ilçelerine de ’15 kat sınırı’ yolda

İstanbul Kadıköy’de Fikirtepe semti dışında bina yüksekliklerinin 15 katla sınırlandırılmasının ardından Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde aynı uygulama için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Kadıköy’de en fazla 15 katlı bina yapılmasına yönelik 1/5 bin ölçekli plan değişikliği, 12 Şubat 2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Uygulamanın, 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı’nına da işlenmesine karar verildi.

Böylece Kadıköy’de yüksekliğin serbest olduğu alanlarda 15 kattan yüksek bina inşa edilemeyecek. Ancak bu sınırlama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Fikirtepe’yi kapsamıyor. İlerleyen günlerde de yapılacak inşaatlarda da bakanlık, kararı ‘delme’ yetkisine sahip.

‘Nihai karar önümüzdeki günlerde’

Sınırlama nedeniyle bazı müteahhitlerin tepkisi ile karşılaştığını aktaran Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kat sınırlaması kararını olumlu bulduklarını açıklamıştı.

Meclis’te söz alan CHP’li üyeler Ülkü Koçar ve Esin Hacıalioğlu, pilot bölge olarak Kadıköy’de başlatılan uygulamanın diğer ilçelere de örnek olmasını istediklerini söyledi.

İmar Komisyonu’nun AKP’li başkanı Hadi Diler ise, diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için çalışma yürütüldüğünü söyleyip şöyle devam etti: “Şehir Planlama Müdürlüğü ile de görüşerek önümüzdeki günlerde nihai karar verilecektir”

Bahsi geçen ilçelerin Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki ilçeler olduğu öğrenildi.

Başbakan ‘kararlılık’ mesajı vermişti

Başbakan Binali Yıldırım, şubat ayı başında Fikirtepe’de düzenlenen temel atma töreninde, toplu konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarında hükümetin kararlılığının devam ettiğini söylemişti.

Yıldırım şöyle devam etmişti: “Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe’de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra iki adada dönüşüm çalışmaları başlıyor.”