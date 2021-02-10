Kadıköy’den çaldığı İETT otobüsüyle Taksim turu attı

İstanbul Kadıköy’de İETT otobüsünü çalan kişi Taksim’e giderek bir süre dolaştı, sonra otobüsü alt geçide bırakıp kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Hırsız, Kadıköy’de park halindeki İETT otobüsünün anahtarını bir süre aradıktan sonra bulup çalıştırdı.

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Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00’da sefere çıkmak için otobüsün bulunduğu yere gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce sahibini arayarak durumu bildirdi.

Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS’inden yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim’de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak beklemeye başladı. Bu sırada otobüs Taksim Meydanı Alt Geçidi’nde kapıları açık, terk edilmiş halde bulundu.

Polis incelemesinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.

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Hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kadıköy’den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim’e geliyor.

Eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalar sürüyor.