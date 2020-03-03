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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’deki Las Tesis eylemine katılan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istemi

Şili’deki feminist grup Las Tesis’in kadına şiddetle mücadele günündeki danslı eylemin benzerini İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istendi.

Fotoğraf: Twitter

Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla çok sayıda kadın 8 Aralık 2019’da Kadıköy’deki iskele bölgesinde toplanarak eylem yapmaya başlamış ancak gruba izin vermeyen polis “Dağılın” anonsunun ardından müdahale etmişti. Gözaltına alınan yedi kişi daha soran serbest bırakılmıştı.

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Dava ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan açıldı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Etkinliği yönlendiren şüpheliler Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim’e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceği ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe’ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından üç defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı…”

Kavas ve Ataselim’in yanısıra Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’nın altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.  

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