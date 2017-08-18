Kadıköy’deki kaza sonrası iş makinelerini ‘seyreden’ iki kişi akıma kapılarak hastanelik oldu

Kadıköy’deki beton mikseri kazası sonrası ekiplerin çalışmalarını seyreden iki kişi elektrik akımına kapılınca hastanelik oldu.

Göztepe mevkiinde bir beton mikseri, köprü üzerindeki bariyerleri aşıp bir aracın üzerine düşmüş, araçtaki bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Olayın ardından bölgeye ekipler yönlendirilirken, çok sayıda insan olay yerinin etrafına toplanarak çalışmaları izlemeye koyuldu.

DHA’nın aktardığına göre beton mikserinin düştüğü köprü üzerinde de onlarca kişi toplanarak iş makinelerini seyretti.

Bu sırada kazada kopan elektrik telleri nedeniyle iki kişi akıma kapıldı. Hafif yaralanan iki kişi olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.